Ula'da çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Ula ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan ve 1 hektar alanın kül olduğu yangınla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yangın, 22 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde Kızılyaka mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etmeye başlarken, hızlı bir şekilde yangının etrafı çevrildi. Yangının söndürülmesi için seferber olan ekipler, hızlı müdahale ile yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Sigara izmaritinden çıkmış

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı araştırmada yangının M.Y.'nin (20) tavuklarını toplamaya çalışırken attığı sigara izmaritinden yangının çıktığı belirlendi. Jandarma, bölgeden motosiklet ile kaçan şüpheliyi bir okulun bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı sırada sağ kolunda yanıklar oluşan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.