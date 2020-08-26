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Ula'da Covid-19 denetimleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 genelgesi doğrultusunda Ula ilçesinde Kaymakamlık, zabıta, jandarma, sağlık ve polis ekipleri tarafından denetimler devam ediyor.


Covid-19 tedbirleri doğrultusunda restaurant, cafe, pazar yeri ve umuma açık alanların denetimi aralıksız sürerken, genelgeye aykırı hareket eden işletmelere cezai müeyyide uygulanıyor. İşletmelerin İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda hizmet sunmaları istenirken, vatandaşların da sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapılıyor.


Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, özellikle Akyaka mahallesinde turizm sezonu nedeniyle artan nüfus göz önünde bulundurularak işletmelerin yanında sahilde de jandarma ekipleri ve zabıta ekiplerinin vatandaşları sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılını sürdürdüğünü açıkladı.

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