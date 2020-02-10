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Ula'da el yazması Kur'an ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ula’da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda üç kişi gözaltına alınırken, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen eserlere el konuldu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ula'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda üç kişi gözaltına alınırken, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen eserlere el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Ula'da Ş.K. A.İ.D ve O.Ş. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yazması Kur'an-ı Kerim ve motifli kılıf, 5 sikke, 6 tarihi obje ve 6 tarihi bronz çanak ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince tarihi değer taşıyan eserlere el konulurken, üç kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edilecekler.

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