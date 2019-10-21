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Ula'da ev yangını

Muğla’nın Ula ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Ula'nın Köprübaşı Mahallesi Kadirler sokakta içinde kimsenin bulunmadığı metruk binada çıkan yangın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın sonrası evin ahşap çatı katı tamamen yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.


Yanan evde soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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