Ula'da içme suyu depolarını yeniliyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Ula ilçesinde 4 mahalleyi besleyen 500 m3'lük ve 1000 m3'lük içme suyu depolarının tadilatını yapıyor.

MUSKİ ekipleri tarafından Ula ilçesinin merkez mahalleleri olan Alparslan, Ayazkıyı, Demirtaş ve Köprübaşı Mahallelerinin içme suyu dağıtımını sağlayan su depolarının iç hazneleri, vana, boru hattı gibi bağlantı elemanlarının bakımları ile dış yapılarında yenileme ve çevre düzenlemesini yapıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmalarla birlikte su depoları devreye alınarak vatandaşların hizmetine sunulacak.