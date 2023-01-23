Ula'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ula'nın kırsal Esentepe Mahallesinde oturan M.G. isimli şahsın il dışından kargo ile uyuşturucu madde temin ettiği bilgisinin alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kargo personelinin paketi adrese teslim işlemi esnasında operasyon düzenlendi.

Pakette yapılan aramada; iç içe geçirilmiş üç ayrı kutu içerisinde kuru pastaların arasına gizlenmiş bir şekilde bir miktar kubar esrar ve bir miktar hap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.