Ula'da kanalizasyon çalışmaları tamamlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan kanalizasyon çalışmalarını tamamladı. 30 mahallesi bulunan Ula'da 73 kilometre uzunluğunda ki kanalizasyon hattı 13 milyon liraya mal oldu. Kanalizasyon maliyetinin yüzde 50'sini Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, yüzde 50'sini İller Bankası SUKAP (Su Kanalizasyon ve Alt Yapı Projeleri) hibesi tarafından karşılandı.

Ula'nın 30 mahallesinde kanalizasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından evsel bağlantılara başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan konut sahiplerine evsel bağlantılarını yapmasıyla ilgili broşür dağıtmaya başladı.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya “Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kanalizasyon, altyapı çalışmalarının evsel bağlantıları bağlanmaya başlandı. İlçemize alt yapı hizmetini kazandıran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Osman GÜRÜN'e ve çalışma arkadaşlarına ayrıca Ulamız için bundan sonra yapacak olduğunuz hizmetler içinde çok teşekkür ederim” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Ula'da vatandaşlarımıza verdiğimiz kanalizasyon sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 73 km'lik kanalizasyon hattı Ula'mıza hayırlı olsun. Ula ilçemiz modern bir alt yapı sistemine kavuştu. Muğla'mız genelinde alt yapı çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Muğla'da yaşayan vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Çünkü Birlikte Aileyiz. Birlikte Muğla'yız” dedi.