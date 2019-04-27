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Ula'da öğrencilere moral pikniği

Ula Atatürk İlkokulu Okul Aile Birliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin moral ve motivasyonunu arttırmak için piknik düzenledi.


Ula Göleti'nde düzenlenen etkinliğe tüm öğrenciler, öğretmenler, öğrenci velileri katılırken, mangal partisi gerçekleştirildi. Mangal partisine Ula Belediye Başkan Vekili, İlçe Mili Eğitimi Müdürü ve çalışanları, İlçe Halk Eğitim Müdürü ve çalışanları, İlçe Emniyet Amiri de katıldı.


Yapılan organizasyonda öğrenciler arasında balon patlatma, çuval yarışı, yumurta taşıma gibi unutulmaya yüz tutmuş yarışmalar düzenlendi.

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