Ula'da orman yangını çıktı

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ula ilçesi Kızılyaka mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken ekipler ve bölge halkı yangının kontrol altına alınması için seferber oldu. Bölgeye çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildiği öğrenildi.