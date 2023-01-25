Ula'da sabah namazı buluşması gerçekleştirildi

Hidayet Rehberi Kur'ân-ı Kerim'e yapılan hakarete karşı Ula Yeni Koçarlı Camii ve Ula'daki bütün camilerde Sabah Namazı Buluşması düzenlendi.

Program, Yeni Koçarlı Camii Müezzini Abdullah Şen'in Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşma yapan Ula Müftüsü Ebubekir Tatlı: "Allah, Kur'ân-ı Kerim'de Hicr Sûresinde, 'Şüphesiz, o zikri (Kur'ân'ı) biz indirdik. O'nun koruyucusu da elbette biziz' buyuruyor. Hz. Peygamberin, Ebu Cehil ve Ümeyye b. Halef gibi İslam düşmanlarını Allah'a havale ettiği gibi bizler de Kur'ân-ı Kerim'e saldıran bu İslam düşmanlarını Allah'a havale ediyoruz" dedi.