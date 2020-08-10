Ula'da sıcak asfalt kaplaması çalışmaları başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesinde altyapı yol ve kavşak yapım çalışması kapsamında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sıcak asfalt kaplamasına başladı.

Büyükşehir ekipleri Gazi Mustafa Kemal Bulvarında gidiş-dönüş 2,5 kilometre bölünmüş yolda sıcak asfalt kaplama işine başladı. İlçede 2,5 kilometre sıcak asfalt kaplama işinin yanı sıra bin 900 metre granit küp taş döşemesi yapılacak. Ekipler öncesinde Ula Meslek Yüksek Okulu'nun bulunduğu caddede bin 100 metre sıcak asfalt kaplama çalışmasını tamamlamıştı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından yapılan açıklamada, "Ula'da kanalizasyon çalışmalarımızı tamamladık ve evsel bağlantılar ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 2,5 kilometrelik bölünmüş yolda sıcak asfalt kaplamasına başlandı” dedi.