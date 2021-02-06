İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ula'da trafik polisleri kaza yaptı

Muğla’nın Ula ilçesinde polis aracının karıştığı çift taraflı kazada 1 polis yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde polis aracının karıştığı çift taraflı kazada 1 polis yaralandı.



Kaza, Muğla'nın Ula İlçesi Sarnıç kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökova Bölge Trafik ekibi Çiçekli istikametinden karşıya geçiş yaparken Sarnıç kavşağında 48 D 8022 plakalı araçla çarpıştı. Kazada hafif yaralanan polis memuru H. Y. 112 bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.