Ula'lı Kadın üreticilere Kıl Keçisi desteği

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dr. Osman Gürün'ün önderliğinde üretimin her evresinde yer alan, kalkınmanın ana aktörü kadınlara kıl keçisi yaygınlaşması için desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 18-45 yaş arasındaki kadınların yararlanması için başlatılan 2 dişi 1 erkek kıl keçisi desteklemesine Ula ilçesinde devam edildi.

Kıl keçisi dağıtım törenine Muğla Büyükşehir Belediyesi Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende Ulalı 33 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 99 kıl keçisi desteklemesi yapıldı.

Üretici Öter, “Osman Başkan sayesinden ilk defa keçi sahibi oldum”

Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara kıl keçisi destekleme projesinden yararlanan Ulalı kadın üreticilerden Elvan Öter, şunları ifade etti: “Ula ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde oturuyorum. Normalde de hayvancılık ile uğraşıyorum. Hayvancılıkla uğraşmama rağmen Osman Başkanımız sayesinde ilk defa keçi sahibi olacağım. Umarım bizler için iyi olur ve başarabiliriz” dedi.

Muhtar Çetin, “Osman Başkan kadın olarak üretmemizi ayakta durmamızı sağlıyor”

Ula Muhtarlar Derneği Başkanı Selma Şensoy Çetin “Büyükşehir Belediyesi tarıma çok fazla destek veriyor. Büyükşehir yaptığı projeler ile kadınların üretime daha fazla katılmalarını sağlıyor. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün ise Ula ilçesindeki hizmetleri ve tarıma verdiği destekler ile kadın olarak üretmemizi ayakta durmamızı sağlıyor” dedi.

Başkan Gürün, “Kırsalda üretim kadınlarımızın omuzunda”

Ulalı kadınlara kıl keçisi dağıtım töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kadınlara yönelik tarımsal destekleme projelerinde daha heyecanlı olduğunu ifade etti. Kırsalda üretimin kadınların omuzunda olduğunu vurgulayan Başkan Gürün, esas işi yapanların kadınlar olduğu için kıl keçisi desteklemelerini de kadınlara yaptıklarını söyledi. Tarımın son yıllarda hak ettiği ilgiyi ve desteği görmediğini ifade eden Başkan Gürün konuşmasını şöyle sürdürdü; “Göreve geldiğimiz 2014 yılından beri üretimin önemini vurgulamak ve bu alanların gelişmesini sağlamak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Hayvancılık konusunda bilimsel incelemelerin ardından en verimli desteğin kıl keçisi olduğunu bilim adamları tespit etti. İlerleyen süreçte keçi eti, sütü, peyniri şimdi olduğundan daha değerli hale gelecek ve pazar sorunu olmayacak. Şehrimizde %68'lik bir orman varlığı bulunuyor ve dağlarımız maki bitki örtüsüyle kaplı. Makilik alanlar kıl keçileri için doğal beslenme alanlarıdır. Bu nedenle de keçi beslenirken yeme çok bağımlı kalınmıyor. Beslenme gideri çok düşük miktarda olduğu için ekonomik olarak gelir artmış oluyor. Ayrıca keçiler dip beslenmesi yaptığı için de orman yangınlarının ilerlemesinin önüne geçilmesinde önemli rol alabiliyor. Yıllardır diyoruz ki toprağını satma ürününü sat. Kırsalda üretelim kıyıda tüketelim. Biz bunları söylerken üretimin önemini ve gelecek için en büyük güvence olduğunu belirtmeye çalışıyoruz. Bu nedenle projeye katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.