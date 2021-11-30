Ula'nın iki kırsal mahallesine ek içme suyu

Ekipler son olarak Ula ilçesi Gölcük Mahallesine ilave içme suyu sağlamak çalışmalarına devam ediyor. Bölgeye Üniversite hattından gelen suyun yetersiz olması nedeniyle yeni sondaj kuyusu açıldı. Açılan sondaj kuyusundan 20lt/sn içme suyu sağlandı.

4 bin 350 metre ime suyu hattı yapılıyor

MUSKİ ekipleri Gölcük mahallesinde açılan ve su miktarı Gölcük Mahallesinin ihtiyacının üzerinde olan kaynağı Gölcük deposuna aktararak Kıyra Mahallesine yönlendirilecek. Ekipler Kıyra Mahallesinin su ihtiyacını karşılayacak olan proje kapsamında 4 bin 350 metre içme suyu hat yapımına başladı. Kısa sürede tamamlanması beklenen proje sonunda Kıyra mahallesine ilave içme suyu sağlanarak bölgenin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak.