Ula'ya 5 bin 500 metre yol yapılıyor

Muğla'nın Ula ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon çalışmalarını tamamlayıp yol çalışmalarına başlıyor. İlçede Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gökalp Gündüz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenleme Yapım İşi kapsamında; güzergah 5 bin 500 metre yol çalışması yapılacak. Aynı güzergahta yağmur suyu altyapı tesisi, içme suyu altyapı tesisi, sanat yapıları ile yol ve kaldırım üst kaplaması, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından elektrik altyapı tesisi, Türk Telekomünikasyon tarafından fiber optik elektronik haberleşme altyapı tesisi, doğal gaz altyapı tesisi, MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kanalizasyon parsel bağlantısı altyapı tesisi imalatları yapılacak. Bu güzergahın dışında ilçe belediyesi sorumluluğunda bulunan 4 ayrı sokakta sadece yağmursuyu ve içme suyu altyapı imalatları yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan işin süresi 450 gün olup, işin maliyeti 23 milyon 500 bin 355 lira. Proje dolayısıyla ADM EDAŞ 4 milyon TL, doğalgaz 2 milyon 188 bin TL, Türk Telekom 350 bin TL tutarında yatırım yapacak.