Ülkü Ocakları'ndan öğrencilere karne hediyesi

Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı Odak 2023'ü hediye ettiklerini ifade eden Muğla Ülkü Ocakları İl Başkanı Burak Demirel; “Odak 2023, okuma hızını arttıran odaklanma seviyelerini yükselten ve Türk gençliğine sınavlarında başarı sağlayan yapay zeka teknolojisi ile üretilmiş bir eğitim programıdır. Gençlerimizin başarısını arttıracağını düşünüyoruz. Takdir ve teşekkür belgesini getiren gençlerimize hediyelerini dağıtmaya devam ediyoruz” dedi.