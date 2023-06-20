Ulusal staj programı oryantasyon eğitimi düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından ülke genelinde yirmiyedi üniversiteden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşların fırsat eşitliği çerçevesinde gençlere kurumların yapısını, işleyiş ve görevlerini tanıtmak amacıyla oryantasyon eğitimi verildi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan oryantasyon eğitiminde yaptığı konuşma da dezavantajlı bireylerin çalışmanın önemini vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı birimlerde çalışmanın avantajları ve dezavantajları hakkında stajyer öğrencilere bilgilendirmeler de bulunarak stajyer öğrencilere başarılar diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yardımcıları Seda Cesur, Özgür Kırmızıtaş, İsa Umut ve öğrenciler katıldı.