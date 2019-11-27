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Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarına Yönelik Proje hazırlama eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında 4 günlük “Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi” gerçekleştirildi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim programında projenin tanımı, proje döngüsü yönetimi, proje geliştirme, proje yönetimi yaklaşımı, proje oluşumundaki aşamalar, mantıksal çerçeve yaklaşımı, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, faaliyet planlaması, bütçeleme, sürdürülebilirlik gibi konular hakkında bilgiler verildi. Eğitimin son gününde proje yazma konusunda örnek uygulamalar da yapılarak program sona erdi.

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