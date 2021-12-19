Uluslararası Altın Kalite Ödülü Dalyan'a geldi

Türkiye'de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği 5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini bulurken, Muğla'ya da ödül geldi.

Türkiye'de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği 5.Uluslararası Altın Kalite Ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen etkinlikte, organizasyonun sunuculuğunu Tuğba Özay ile Şenol İpek üstlenirken, gecede Muğla'ya da ödül geldi.

Muğla'dan tek davet edilen kurum olan Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'de Uluslararası Kalite Ödülü'ne layık görüldü.

Konu hakkında açıklamada bulunan Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, “Uluslararası Kalite Ödülüne Dalko Dalyan su ürünleri uygun görüldü. Türkiye birincisi olarak İstanbul'da yapılan törene davet edildik, 14 Aralık'ta yapılan törenle ödül taktim edildi. Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nden bahsederken Köyceğiz ve Dalyan olarak asıl bölgemizden bahsettik. Bölge adına gerçekten çok önemli bir kurum, ayrıca bölgenin tanıtımı açısından da bu ödül bize ayrı bir gurur oldu bu” dedi.

Organizasyona Muğla'dan sadece Dalko'nun davet edildiğini belirten Arif Yalılı, “Türkiye'nin her bölgesinden katılan kurumlar vardı. Bölgemiz adına çok iyi oldu, hedefimiz bunu devam ettirmek. Önümüzdeki yasal sıkıntıları aşarsak milyon kilolara ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.