Uluslararası karikatür yarışması ödülleri verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘‘Pandemi-Covid-19' temalı Uluslararası Karikatür yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.

Pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Uluslararası Karikatür Yarışması jüri üyeleri ve davetliler katıldı.

58 ülkeden 667 çizer 2 bin 251 karikatür ile katıldığı ‘Pandemi-Covid-19' konulu karikatür yarışmasında Türkiye'den 271 Türk eseri yer aldı.

Yiğit: “5 ulusal ve 2 Uluslararası karikatür yarışması gerçekleştirdik”

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Yiğit, “İlk yarışmamızı 2013 yılında gerçekleştirdik. İlk yarışmamızın ardından 5 ulusal ve 2 Uluslararası karikatür yarışması gerçekleştirdik. İlk uluslararası yarışmamız “Göç” temasıyla bu seneki yarışmamız ise ‘‘Pandemi - Covid-19' temasıyla düzenlendi. İlk yarışmamızda 44 ülkeden 326 çizer, 748 karikatürle yarışmamıza müracaat etmişti. Yarışmanın 2'inci yılında 58 ülkeden 667 çizer, 2 bin 251 karikatür ile katılım sağladı. Bu 7 yarışmanın sonucunda karikatür arşivimizde 3 bin 999 eser bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş “Muğla'mız dışarıdan bakıldığında turizm kenti, tarım kenti olarak biliniyor. Ama artık Muğla'mız aynı zamanda kültür ve sanat kenti oldu. Bu kolay kolay olmadı. Bu Muğla'da kültüre yönelik sanata yönelik yapılan tesislerle oldu. Tabi ki bu tesislerin yanında etkinlikler gerekiyor. Etkinlikler yapıldıkça o kentin değeri markası artıyor. Bunların en önemli örneklerinden bir tanesi bu gördüğünüz karikatür yarışması. 7 yıldan bu yana yapılıyor. Son 2 yıldır da uluslararası boyutlarda yapılıyor. Büyükşehir belediyemizin bunu yapması bizim ve ülkemiz için çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Son yıllarda sanatçıların özgür eleştirel yapısıyla sanatlarını icra etme imkanı gittikçe daralıyor. Biz daha önce gazetelerde başyazarları ve yazarları okurken mutlak suretle o gün o gazetenin karikatüristi ne çizmiş bugün diye ona bakardık. Gırgır ve diğer mizah dergileri her şeyi çizerdi söylerdi. Ama sanat demokrasi içinde gelişebiliyor. Kendisini ifade edebiliyor. Demokrasiden ne kadar uzaklaşırsak, onu ne kadar sınırlarsak, sanat dallarında da bir körelme kendisini tam olarak ifade edememe ve dolayısı ile toplumun çok önemli bir kültürel gıdasından yoksun kalmasına neden oluyor. 7 yıl önce biz Muğla'da bir karikatür yarışması yapalım dedik. Bizim yanımızda Mehmet Selçuk kardeşim vardı. Onunla başladık onunla devam ediyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Önce Uluslararası yapalım dediğimizde ne kadar katılım olur endişesiyle düşünmüştük. İlk yıl beklentimizin üstündeydi bugün baktığımızda çok önemli rakamlara ulaştık. Bir kişi veya birkaç kişi hayal kurabilir ama önemli olan bu hayale kimlerin ortak olduğu. O ortaklar büyüyor mu çoğalıyor mu? Eğer bunu yapabilirsek bu ideali hep birlikte sahiplenebilirsek Muğla'yı gerçekten dolu dolu bütün etkinlikleri ile beraber kültür kenti Muğla unvanını da herkesin zihnine yerleştirip kültürel etkinliklerin merkezi haline getirebiliriz. Böyle bir düşüncem böyle bir hayalim var. Umarım sizlerle beraber bu hayalimizi gerçekleştiririz. Çünkü Muğla bunu gerçekten hak ediyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2. Uluslararası Karikatür yarışmasında Fransa'dan katılan ve birinci olan Shahrokh Heidari ve ikinci olan Hırvatistanlı sanatçı Dado Kovacevic'in pandemi nedeniyle ödül törenine katılamamaları nedeniyle ödüllerini Koordinatör ve Jüri Başkanı Mehmet Selçuk, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'den aldı.

Yarışmada ABD'den David Hafez ise üçüncü olurken Mansiyon Ödüllerini Belçika'dan Luc Descheemaeker, Türkiye'den Sarkis Paçacı ve Antalya'dan Yavuz Özhan Önür kazandı. Ayrıca Turan Özdemir özel ödülünü Eskişehir'den Mehmet Zeber, 18 Yaş altı ödüllerini Sinop'tan Zeki Tabaklı, Çorum'dan ise Selin Bozkurt kazandı.