Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Eğitim' konusu ile düzenlenen 4'üncü Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Karikatür yarışmasına Türkiye'nin yanı sıra, İngiltere, Amerika, Meksika, Japonya, Fransa, İtalya, Polonya, İran, Hırvatistan, İspanya olmak üzere 65 ülkeden 412 eser sahibi Bin 324 adet karikatürle katıldı.

Eğitim konusuyla düzenlenen 4.Uluslararası Karikatür yarışmasında birinciliği İranlı Ali Rastroo kazanırken, Polonyalı Emil Idzikowski ikinci, Kazakistanlı Galym Boranbayev ise üçüncü oldu. Bin 324 karikatürü değerlendiremeye alan jüride Türkiye'nin önde gelen karikatürcüleri yer aldı.

Yarışmada 18 yaş altı ödülünü İzmir'den İlayda Katfar ve Sinop'tan Deniz Nur Aktaş kazandı. Balıkesir'den Önder Önerbay da Necati Abacı Özel ödülünü aldı.

Yarışmada Belçika'dan Luc Vernimmen, İstanbul'dan Musa Gümüş ve Balıkesir'den Ahmet Esmer'e ise mansiyon ödülü verildi. Ödül törenin tarihi önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulacak.