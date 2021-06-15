Uluslararası karikatür yarışmasına rekor katılım

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen uluslararası karikatür yarışmasına Dünya'nın değişik ülkelerinden yoğun katılım sağlandı. Uluslararası Karikatür yarışmasının bu yıl teması Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan ‘pandemi-COVİD-19' olarak belirlenmişti.

58 ülkeden katılım sağlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası karikatür yarışmasına 58 ülken 665 eser sahibi 2 bin 245 adet karikatürle başvuruda bulundu. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Çin, İtalya, İspanya, İngiltere, İran, Japonya ve Fransa gibi ülkelerden katılım sağlandı. Türkiye'den 234 başvuru sahibi yarışmaya 234 eserle katıldı.

Ünlü karikatürcüler seçici kurulda

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘pandemi- COVİD-19' temalı uluslararası karikatür yarışmasında ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Sait Munzur, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk ile mizah yazarı Savaş Ünlü ve Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin seçici kurul olarak belirlendiği yarışmada jüri üyeleri önümüzdeki günlerde toplanarak dereceye giren eserler belirlenecek.