3. Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası başladı. 500 sporcu ve 30 takımın mücadele ettiği turnuvanın maçları, Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda yapılıyor. Turnuva yetkilisi Gürol Yakal etkinlik hakkında bilgi verdi. Birçok ülkeden sporcunun turnuvaya katılmak için Marmaris'e geldiğini belirten Yakal, “Üçüncü Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası'nı düzenledik. Yurt içi ve yurt dışından takımlarımız var. Bir zamanlar milli formayı giymiş, liglerde oynamış ve ter dökmüş eski sporcular tekrar takımlar kurarak burada keyifli bir organizasyon yaşıyorlar. Hepsi burada gençlik yıllarının heyecanını yaşıyor. Biz de bu heyecana ortağız. Yaklaşık 500 sporcumuz ve 30 tane takım turnuvaya katılıyor. Yurt dışından Ukrayna'dan, sporcu olarak gelenlerden ise Hollanda'dan ve Sırbistan'dan da gelen var” dedi.

Turnuva 21 Nisan Pazar günü yapılacak finallerden sonra, düzenlenen ödül töreniyle sona erecek.