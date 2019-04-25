Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi “ Marmaris'te başladı.

3. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Marmaris'te yapılıyor. 8 ülkeden 102 bildirinin sunulacağı kongre İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde yapılıyor. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Zekeriya Bingöl, kongre hakkında bilgi verdi. Kongrenin ikincisinin geçen yıl Şanlıurfa'da yapıldığını belirten Bingöl, “Bu yıl kongremizin üçüncüsünü düzenliyoruz. İlkini Marmaris'te yapmıştık, ikincisini Şanlıurfa'da gerçekleştirmiştik. Bu yıl yine Marmaris'te yapıyoruz. Kongremize toplamda 146 bildiri gönderildi. Bunun 102'si hakem sürecinden geçerek, kongrede sunulmak üzere kabul gördü. 8 ayrı ülkeden konuklarımız var. Ayrıca Türkiye'nin 34 üniversitesinden de katılımcılarımız var. Güzel bir kongre olacak. “ dedi. Kongre 23 Nisan'da sona erecek.