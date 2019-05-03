Üniversite Hastanesine PET-CT cihazı

Kanserin erken teşhisi ve tedavisinde kullanılan ve Muğla'da sadece iki özel hastanede bulunan PET-CT cihazı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kazandırıldı.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ve İl Başkanı Kadem Mete tarafından PET-CT cihazının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kazandırıldığı bildirildi.

AK Parti Muğla Milletvekileri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ve İl Başkanı Kadem Mete, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda şu ifadelere yer verdiler:

“Kanserin erken teşhisi ve tedavisinde kullanılan ve ilimizde sadece iki özel hastanede bulunan PET-CT cihazı AK Parti Muğla Milletvekillerimiz Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ve İl Başkanı Kadem Mete'nin girişimleri sonucunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kazandırıldı. Artık ilimizdeki kanser hastaları hastalığın tanısı ve tedavi sürecinde özel hastanelere ve çevre illere gitmek zorunda kalmayacaklar. Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli izinleri verilen PET-CT cihazı en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Söz verdiğimiz gibi Muğla'mıza ve sevgili hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz Muğla'mıza ve hemşerilerimize hayırlı olsun”