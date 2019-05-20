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Üniversite hentbol takımı Türkiye ikincisi oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları’nda Türkiye ikincisi oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları'nda Türkiye ikincisi oldu.


Koç Spor Fest'in bahar etabının finalleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı vesilesiyle Mayıs'ta Samsun'da yapıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları'nda büyük bir başarı elde ederek Türkiye ikincisi odu.


MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Gör.evlisi Koral Yıldırım ve Sevil Yıldırım antrenörlüğünde sahaya çıkan başarılı ekip, bu derecesiyle 2020 yılında Polonya'da düzenlenmesi planlanan Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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