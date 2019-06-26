Üniversite İle BİLSEM İşbirliğinde TÜBİTAK Kampı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında 17-23 Haziran 2019 tarihlerinde hayata geçirilen “MUBEM&BİLSEM: STEM Temelli Doğa Bilim Kampı II” için Türkiye'nin 16 farklı şehrinden 30 Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Muğla Akyaka'ya geldi.

Öğrenciler arkeolojiden astronomiye, malzeme mühendisliğinden nanoteknolojiye kadar pek çok disiplinde alanında uzman eğitmenlerden bir hafta boyunca eğitim aldılar.

MUBEM-BİLSEM Ortaklığı

Daha önce de birçok ortak faaliyet gerçekleştiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUBEM) ile Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ortak faaliyetlerine bir yenisini daha eklemiş oldular. Muğla'da özellikle STEM gibi yenilikçi eğitim yöntemleri alanında işbirliği yaparak öğretmen eğitimleri ve öğrenci aktiviteleri yapan iki kurum, Muğla eğitimine yön verme konusunda öncü rol oynuyor.

MUBEM Müdürü Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver ve Muğla BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci'nin de uzman olarak yer aldığı projenin yürütücülüğünü Muğla Üniversitesinden Arş. Gör. Dr. Hasan Zühtü Okulu yaptı.