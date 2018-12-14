Üniversite ile İş-Kur arasında Kahve ustası eğitimi protokolü

Projenin yürütücülüğünü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü yapacak.

Protokolün imza töreninde konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek; “İş-Kur Muğla İl Müdürlüğü ile imzalamış olduğumuz bu proje, tüm öğrencilerimizin katılımına açık olduğu gibi özellikle turizm fakültesi öğrencilerimizi hedef alıyor. Bu projenin faaliyete geçmesi ile öğrencilerimiz mezuniyet öncesi önemli bir mesleki beceri daha kazanmış olacaklardır. Böylelikle öğrencilerimiz; dünya kahvelerinin hazırlanması ve sunumu, Süt ve kahve kültürü ile ilgili pratik bilgiler edinerek, profesyonel bir Barista (Kahve yapımı ustası) olma yolunda ilk adımı atacaklar. Projenin bir başka önemli boyutu da öğrencilerimiz bu eğitimi alırken, İş-Kur tarafından kendilerine belirli bir ücret de ödenecek olmasıdır. Emeği geçen tüm paydaşlara çok teşekkür ederim. Bu anlamda, Kamu, Özel Sektör ve Üniversite işbirliğinin güzel bir örneği olan bu projenin, ülkemize ve turizm sektörüne hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Projenin Yürütücülüğünü yapan Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burhan Kılıç ise; “Üniversitemizin misyon ve vizyonuyla uyum içinde olan bu tarz projelerle, nitelikli ve sektörün ihtiyaç duyduğu bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Yiyecek-İçecek İşletmeciliği bölümü öğrencilerine yönelik olarak başlattığımız bu projeye öğrencilerimizden yoğun bir talep geldiği için, önümüzdeki yıl projede yer alamayan Turizm Fakültesi'ndeki diğer bölüm öğrencilerinin de projeden faydalanmalarını sağlayacağız. Önümüzdeki yıllarda da sürdürülecek olan eğitimler ile öğrencilerimize yiyecek-içecek sektörünün gerektirdiği donanımların sağlanması adına önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyorum” dedi.