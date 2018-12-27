Üniversite Öğrencileri hastalara gönüllü rekafatçilik yapıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Türkiye'de bir ilke adım attılar. ‘Topluma hizmet uygulamaları' dersi kapsamında sosyal sorumluluk projesi yürüten öğrenciler, hastaneye gelen yaşlı, engelli, ortopedik tedavi gören, çocuklu annelere gönüllü refakatçilik yapıyor.

Haftanın üç günü 6'şar kişilik ekip ile hastane girişinde üzerilerinde refakatçi yaka kartı ile bekleyen öğrenciler, hastaneye gelen yaşlı, engelli ve ortopedik tedavi gören hastaları tekerlekli sandalye veya kollarına tutunarak gitmek istedikleri servise kadar refakat ediyor. Gönüllü öğrenciler, hastaların muayene aşamasında kayıt işlemlerinden, ödeme, form gibi yapılması zorunlu bürokratik işlemlerden kolayca geçmesini sağlıyor.

Gönüllü refakatçilik uygulamasından memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, “Ben aslında tek başıma gelmiştim. Biraz sıkıntı olacaktı. Röntgene vesaire ortopediye gidecektim. Arkadaşların uygulaması aslında çok güzel. Ücretsiz yapıyorlar bunu, herhangi bir karşılık almadan yapıyorlar. Çok güzel bir uygulama devamı gelecek yani” dedi.

Uygulamadan memnun olduğunu belirten hasta kadın, “Memnun kaldık. Bilmediğimiz bir yere götürecekler. Bildiğimiz yer var, bilmediğimiz yer var. Nevres Bey'e daha ilk gelişim” derken, eşi “Yardımcı oldukları için teşekkür ederiz” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Zeynep Aydoğan, “Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencileri ‘Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında sosyal sorumluluk projesi olarak planlanan ‘Mutlu et mutlu ol' adı altında bir çalışma yapmayı planladık. Bu çalışmada hastanemizin yeni olması, oldukça büyük bir alana sahip olması gelen hasta ve hasta yakınlarının bu mekan içinde ulaşacakları yerlere daha kolay ulaşmaları bu desteği sağlamada öğrencilerimiz aracılık etmelerini planladık. Bu kapsamda öğrencilerimiz haftada üç gün yaklaşık 18 saatlik bir çalışmada salah gelerek, gelen hastalara ve hasta yakınlarına danışma bürosundaki uzmanların destekleri ve yönlendirmesi ile gidecekleri yerlere eşlik ettiler. Taşınmalarında veya mekanı bulmalarında yardımcı oldular. Bizler son zamanlarda toplumsal olarak yardımlaşmayı unuttuk gibi görünüyor. Umarım bu proje öğrencilerimize insanlara yardım etmenin insanlara ve kendimize ne kadar mutlu ettiğini hatırlatır ve yaşamlarını bir bakış açısı olarak değerlendirirler diye düşünüyorum. Projemizi daha geniş kapsamlı önümüzdeki yıllarda sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Faydalı olacağını düşünüyorum. Her iki taraf için de hem öğrencilerimiz, hem hastanemiz, hem de hastanemizden faydalanan hastalarımız açısından” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ümit Başar Semiz, “Biz bu projeyi Spor bilimleri Fakültesindeki Öğretim Görevlisi Zeynep Aydoğan ile yaklaşık iki ay önce konuştuk ve devreye soktuk hastanemizde. Üniversitedeki genç öğrenci arkadaşlarımızın hastanemize başvuran, özellikle yanında refakatçisi, kimsesi olmayan yaşlı hastalarımıza, düşkün olanlara, yardıma muhtaç sıkıntısı olanlara refakat etmeleri, ulaşmak istedikleri sağlık birimine kadar onlara eşlik etmeleri ve hastane süreçlerinde yanlarında bir güç, bir destek olarak böyle bir projeyi başlattık. Projenin ilk ayağı bu şekilde çok başarılı bir şekilde neticelendi. Hastalarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Hem bence ağırlıklı olarak yaşlı hastalarımız bundan çok memnun oldular ve destek gördüler” dedi.

Başhekim Semiz, uygulamanın Türkiye'de başka bir örneğinin olup olmadığı sorusuna, “Yurt dışında bu uzun süredir kullanılan bir şey. Gönüllülerin hastanede sadece karşılama, yönlendirme, aynı zamanda yatan hastaların yanında refakatçi kalmaları yönünde böyle çok güzel projeler var. Türkiye'de de yavaş yavaş böyle şeylere tek tük görmeye başlıyoruz. İnşallah biz bu konuda öncü oluruz ve bu örnek Türkiye çapında da yayılır diye düşünüyorum” dedi.