İhlas Haber Ajansı

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Üniversite öğrencileri kampüste aşılanıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ile Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü ortaklığında üniversite öğrencilerine yönelik kampüs içinde aşılama çalışması başlatıldı.


Bu kapsamda üniversite içinde bulunan Mavi Çatı önünde aşı uygulama çadırı kuruldu. Birinci ve ikinci doz aşısını olmayan öğrenciler randevusuz aşısını olurken, aşılama çalışmaları Perşembe ve Cuma günü üniversite C kapıda devam edecek.


Ayrıca Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Pıçakçıefe tarafından hazırlanan, üniversite içindeki Covid-19'a karşı alınması gereken önlemlerin yer aldığı broşür öğrencilere dağıtıldı.

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