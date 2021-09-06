Üniversite öğrencileri karanfillerle karşılandı

Bu ay içinde yüz yüze eğitim ve öğretime başlayacak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler on-line veya yüz yüze kayıtlarını yaptırıyor.

Yüz yüze kayıt yaptırmak için Muğla'ya gelen öğrencileri Menteşe Otogarında Vali Yardımcısı M. Suphi Olcay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından karşılandı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversite eğitimi için tercihlerini Muğla'dan yana kullanan öğrencilere teşekkür etti. Rektör Çiçek, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak hedefleri olan bir Üniversiteyiz. Bilim, teknoloji ve eğitim olarak her yıl artarak devem eden başarımızı siz öğrencilerimiz ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün burada Vali Yardımcımız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, Menteşe Belediye Başkanımız ile hem Muğla'mıza hoş geldiniz demek, hem de ihtiyaçlarınızı cevap vermek için bulunuyoruz. Uzun bir süre pandemi nedeniyle uzaktan eğitim verdik. Türkiye'de uzaktan eğitim memnuniyetinde ilk 10 üniversite içinde olmaktan gurur duyduk. Yüz yüze eğitimde de mevcut başarımızı katlayarak devam edeceğiz. Muğla'daki eğitim ve öğretim sürecinizde kendinizi aile sıcaklığında hissetmeniz bizim için çok önemli. Aileleriniz sizi bize emanet etti. Biz de sizlerin her türlü ihtilacında yanınızdayız” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, ailelerinden ilk defa ayrılarak eğitim almak için Muğla'ya gelen öğrencilerin okullarından mezun olduklarında Muğla'nın birer gönüllü elçilerin olduklarını belirtti. Çoban, öğrenci ailelerine de çocuklarının kendilerine emanet olduğunu, Muğla'nın sakin ve huzurlu bir kent olduğunu söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş “Geçtiğimiz yıl hepimiz için zor bir dönem oldu. Pandemi nedeniyle öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kaldı. Okullarına gidemediler. Arkadaşlarından, hocalarından uzakta eğitim gördüler. Hepimiz için zor bir yıldı ama bugünleri de unutmadan geleceğe umutla bakmamız gerekiyor. Öğrenci kardeşlerimize ve ailelerine hoş geldiniz diyorum. Menteşemiz modern, güvenli ve huzurlu bir kenttir” dedi.

Kayıt için gelen öğrenci ve ailelerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi tarafından açılan stantlarda ikramlarda bulunuldu. Stantlarda Üniversite, Muğla ve Menteşe ilçesine yönelik tanıtıcı broşürler yer aldı.