Üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı devam ediyor

Bu kapsamda öğrencilere 43 bin 500 adet çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'da eğitim gören üniversite öğrencilerine çorba dağıtımına devam ediyor. 42 bin 434 öğrencinin bulduğu Muğla Sıtkı Koçman üniversitesinde okulların açık olduğu 87 gün boyunca öğrencilere 43 bin 500 adet çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Muğla Üniversitesi C Kapı önünde yapılan dağıtım hafta içi her gün 07.30 - 13.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Öğrencilere Domates, Ezogelin, Mercimek çorbalarının yanı sıra Muğla Tarhanası' da ikram ediliyor.