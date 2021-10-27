Üniversite öğrencilerine SİBERAY tanıtıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Ortaca'da polis ekiplerince üniversite öğrencilerine SİBERAY programı tanıtıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine SİBERAY programı tanıtıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce SİBERAY programı kapsamında Ortaca Meslek Yüksekokulu kampüsünde stant kuruldu. Öğrencilere güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile siber zorbalık konularında bilgilendirme yapıldı. Hazırlanan el broşürleri öğrencilere verildi, siber suçlara karşı öğrencilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği anlatıldı. Öğrencilere ve vatandaşlara yönelik siber suçlarlar ilgili bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.