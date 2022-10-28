İhlas Haber Ajansı

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Üniversite öğrencilerini fuhşa sürükleyen 2 kişi tutuklandı

Muğla’da polis ekipleri tarafından fuhşa aracılık ve yer temin etme, insan ticareti suçu ile ilgili gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da polis ekipleri tarafından fuhşa aracılık ve yer temin etme, insan ticareti suçu ile ilgili gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçlerinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 mağdur kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhşa aracılık ve yer temin etme, insan ticareti suçu ile ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen dosyada 4 ay boyunca toplamda 7 şüpheli şahsa fiziki ve teknik takip uygulandı. 26 Ekim Çarşamba günü operasyon için düğmeye basan ekipler, Fethiye merkezli şüpheli şahısların yakalanması için kaldıkları ikametlerde, bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. 3 adrese 7 ekip ve 24 personelin katılımıyla yapılan baskında; 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, içlerinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 mağdur da kurtarıldı.



2 kişi tutuklandı


Gözaltına alınan şahıslardan 4'ü ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer 3 şahıstan V.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.M. ve D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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