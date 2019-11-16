Üniversite Spor Kulübü yönetimi yenilendi

Yeni yönetim Üniversite'nin spor branşları açısından yeterli alt yapıya sahip olduğunu ve Türk sporuna yeni yıldızların kazandırılması için birçok branşta faaliyet göstereceğini açıkladı.

Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Başkanlığına seçilen aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy, toplumsal desteği arkasına alan bir spor kulübü olmak için çalışacaklarını açıkladı. Gürsoy, “Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in kulübümüze olan önemli desteği ile özgüveni yüksek, birlikte hareket etme duygusu gelişmiş, çevresine duyarlı, iletişime açık, sosyal, psikolojik ve sağlık açısından güçlü hale gelen sporcuların yetiştirilmesine katkıda bulunulacağı ve her yönden başarılı bireylerin yetiştirileceği ve bu alanda toplumsal desteği olan önemli bir spor kulübü haline gelmek istiyoruz. Diğer taraftan, Üniversitemizin spor alanında fiziki alt yapı tesisleri yeterli düzeyde. Bu nedenle özellikle tenis, yüzme, futbol, atletizm ve basketbol gibi branşlarda alt yapıya yönelik çalışmalara başlayacağız. Gelecekte Türk sporuna yönetim olarak önemli sporcular kazandırmak istiyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen seçimde Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Başkanlığına aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy, Asbaşkanlığa Prof. Dr. Bayram Coşkun, Genel Sekreterliğe Prof. Dr. Özcan Saygın, Genel Kaptantanlığa Doç. Dr. Kemal Göral, Muhasipliğe Mustafa Koyuncu ve üyeliklere de Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük ile Doç. Dr. Gönül Babayiğit İrez seçildi.