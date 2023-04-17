Üniversite-Turizm sektörü iş birliği

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Duman ve Başkan Yardımcısı Hakan Şamhal Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret etti.
Ziyarete Rektör Danışmanı Hüseyin Salikoğlu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Topaloğlu, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çeken ve Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bulut Tanyeri katıldı.
Yapılan görüşmede sektör-üniversite iş birliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Dernek Başkanı Sabahattin Duman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne ait Akyaka'da hizmet vermeye hazırlanan uygulama oteline ayni bağışta bulunacaklarını ve öğrencilere profesyonel destek vereceklerini söyledi.
Rektör Kaçar, ise turizm sektöründe çalışan personele sertifikalı eğitimler vereceklerini ve sektörle iş birliği çalışmalarının devam edeceğini belirtti.