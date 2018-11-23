Üniversitede Öğretmenler Günü kutlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen programa, Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Öğretmenler Günü onuruna düzenlenen programın açılışında konuşan Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Türkiye'de Harf İnkılabından yaklaşık on yıl sonra, okuma yazma oranı, milli eğitim seferberliğini Anadolu coğrafyasına yayan Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde % 20'ye yükselmişti. Bu, dünyada görülmemiş bir ilerlemeydi. Ülke çapında cehaletin önüne geçilmesi adına gencinden yaşlısına yeni alfabenin öğretilmesi adına çalışmalar sürerken, 24 Kasım 1928 tarihine gelindiğinde Millet Mektepleri açılmıştı. Bu büyük seferberlik sürecinde Millet Mekteplerinin açılışı ile birlikte Ulu Önder Atatürk'e de Başöğretmenlik unvanı verilmişti” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, öğretmen yetiştirme konusunda köklü bir geleneğe sahip olduğunu söyleyen Rektör Çiçek, yarınımızın teminatı olan genç nesillerin ancak kurumsallaşmış, yenilikçi, ne amaçladığını bilen, bilimi öncü olarak kabul eden öğretmenlerin ellerinde yeşereceğini ifade etti.

“Öğretmenlerimizin Çalışma Koşullarını İyileştirmeliyiz”

Çiçek, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde, çoğu zaman öğretmen yetiştirme denilince genellikle hizmet öncesi eğitim akla gelmekte ve başlangıç eğitimi üzerinde durulmaktaydı. Milli Eğitim Bakanlığının yine bu konunun üzerine ciddiyetle eğildiğini görüyorum. Ve zannediyorum ki önümüzdeki süreçte öğretmenlerimize yüksek lisans yapma şartı da getirilecek. Bu düzenlemelerin yeni nesillerin daha iyi eğitilmesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğretmenlerimizin iyi yetişmesi ve eğitim uzmanları olması gerekmektedir. Daha özgüveni yüksek nesillerin yetişmesi bu koşullara bağımlı durumdadır. Önümüzdeki süreçte tüm bu çalışmaları birlikte daha iyiye eriştireceğimize inanıyorum. Nitekim bireysel ve toplumsal anlamda eğitimle ilgili aksaklıklarımızı gidermek, bu hususta önümüzde bulunan engelleri hep birlikte kaldırmanın en önemli vazifemiz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarken, öğretmenlik mesleğinin kutsiyetini hatırlatmanın yanı sıra, onların çalışma koşullarının daha iyi olması ve verimliliklerinin artması için neler yapılabilir bunları da konuşulması gerektiğine inanıyorum.”

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman ise öğretmenliğin insana insan olmayı öğreten bir meslek olduğunu belirterek, bu mesleği seçen herkesin iyilikten yana saf tutmak zorunda olduğunu söyledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, Üniversite Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği ABD öğretim elemanları ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu konser ile sona erdi.