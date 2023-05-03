Üniversiteler Ortaca'da buluştu

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir kurs merkezi tarafından organize edilen ‘Üniversiteliler Ortaca'da Buluşuyor' etkinliğine Türkiye'nin çok sayıda ilinden Üniversiteliler stant açtı.

Yükseköğretim tanıtım fuarında üniversitelerin tanıtımı yapılırken, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir öğrencilerin açtıkları stantları ziyaret etti. Türkiye'nin değişik üniversitelerinden gelerek Ortaca'da buluşan öğrencileri stantlarında ziyaret eden Başkan Uzundemir, öğrenciler ile eğitim hayatları ile ilgili sohbet etti.

Ortaca Belediyesi tören alanında gerçekleştirilen ‘Üniversiteliler Ortaca'da Buluşuyor' adı altında düzenlenen Yükseköğretim Tanıtım Fuarında her Üniversite stantlarına gelen konuklarına tanıtımlarını yaptı.