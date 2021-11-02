Üniversitelilere, siber suçlar ve korunma yöntemlerini anlatıyorlar

Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube, Terörle Mücadele ve SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilk genelindeki üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek öğrencileri SİBERAY Projesi ve çeşitli suçlar konusunda bilgilendiriyor. Ekipler bugünde Dalaman Meslek Yüksekokulu'nda öğrenciler ile buluştu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube, Terörle Mücadele ve SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, SİBERAY Projesi kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinde gençlerle ve öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli suçlar konusunda bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Muğla'nın çeşitli ilçelerindeki üniversitelerde daha önce öğrenciler ile buluşan SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Meslek Yüksekokulu'nda stant açtı. Burada SİBERAY projesi çerçevesinde, “Siber Suçların Gerçekleşmeden Engellenmesi”, “Karşılaşılan Maddi ve Manevi Zararların En Aza İndirgenmesi”, “Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri” kapsamında bilgi verdi. Broşürlü ve anlatımlı bilgilendirmelerde; siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet, sosyal medyanın hayatımıza etkisi ve diğer konu başlıklarında uyarılar yapıldı.

Etkinlikte, bilgilendirmeleri ilgiyle takip eden üniversite öğrencilerinin soruları da yanıtlandı.

Öte yandan SİBERAY Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin özverili bir şekilde devam edeceği kaydedildi.