Ünlü caz piyanisti Marmaris'te sahne aldı

Türkiye'nin en ünlü caz piyanistlerinden Kerem Görsev, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı.

Caz grubu Kerem Görsev Trio, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde konser verdi. Amfi Tiyatro'daki konserde, piyanist Kerem Görsev'e, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik etti. Konseri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli ve Amfi Tiyatro'yu dolduran yüzlerce sanatsever izledi. Kerem Görsev, yaklaşık 2 saat süren konserde festival filarmoni orkestrası eşliğinde kendi eserlerinden oluşan akustik caz müziğinin farklı formatlarını seslendirdi. Konser bitiminde sanatçılar ayakta alkışlandı.

Klasik Batı ve caz müziği ile görsel sanatların birçok dalını içeren festival dahilinde 20 Haziran'da Fazıl Say, 25 Haziran'da Boğaziçi Gençlik Korosu, Marmaris Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluşacak. Festivalin son günü 28 Haziran'da ise Azerbaycanlı piyanist ve besteci İlyas Mirzayev, MAKSAD Festival Orkestrası ile Muğla türkülerini seslendirilecek.