Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, Fethiye'de toprağa verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ekolojik yaşam uzmanı 63 yaşındaki Erkan Şamcı, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, Şamcı dualarla toprağa verildi.

Televizyon programlarında gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında korona virüse yenik düştü. Fethiye Devlet Hastanesinde bir süredir korona virüsle mücadele eden Erkan Şamcı'nın ölüm haberini eşi Lyudmyla Şamcı sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.

Sağlıklı yaşam için doğal temizlik önerileri ve pratik uygulamaları ile ilgili “ Ekolojik Temizliğin Kitabı”nı yazan Erkan Şamcı, Ekopolis olarak da biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Erkan Şamcı için Rıdvan Camii'nde cenaze namazı gerçekleştirildi.

Cenaze namazına eşi, ailesi ve sevenleri katılırken, namazı emekli İl Müftüsü Halil Arık kıldırdı. Namaz kılınırken ve öncesinde eşi Lyudmyla Şamcı devamlı tabuta sarılarak ağladı.

Helallik alınmasının ardından Erkan Şamcı'nın cenazesi omuzlarda Fethiye Belediyesi cenaze aracına götürülürken, eşi Lyudmyla Şamcı tabuta sarılarak “Seni vermiyorum, sen benimsin” diye feryat etti.

Şamcı'nın cenazesi Çatalarık mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Erkan Şamcı kimdir

Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı kimlikleriyle tanınan Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlköğretim, ortaokul ve lise tahsilini Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladı. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.