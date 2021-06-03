Ünlü futbolcular Marmaris'te buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediyenin katkılarıyla düzenlenen Marmaris Master Cup turnuvasında, Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Evren Turhan gibi ünlü veteran futbolcular bir araya geldi.

Tamamen yenilenerek Marmaris'e kazandırılan Gölenye Futbol Sahası ve şehir stadı 40 yaş üstü 800 futbolcunun katıldığı 2 turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla özel bir organizasyon firması tarafından gerçekleştirilen Elit Master Lig Marmaris Master Cup'ın ardından 2. Turnuva olan Marmaris Master Cup da başladı.

Bir süre öncesine kadar atıl durumda olan Gölenye Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından tercih edilir bir spor merkezi haline geldi. Gölenye Futbol Sahası ve şehir stadında gerçekleştirilen Elit Master Lig Marmaris Master Cup'ta geçmiş yıllarda futbol oynayan veteranlar yeniden yeşil sahalarda buluşmanın keyfini yaşadı. Sadece 40 yaş ve üstü oyuncuların katılabildiği master ve veteran takımları sahada en iyi sonucu elde etmek için mücadele etti. Turnuvanın ilk ayağının şampiyonu Hendek Veteranlar Takımı oldu. Namağlup şampiyon olan takım, finalde Yalova ekibini yenerek sahadan kupayla ayrıldı.

“Ünlü futbolcular sahada”

Turnuvalara katılan futbolcular arasında Türk Kadın Futbol Takımı Eski Kaptanı Bilgin Defterli, Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Ali Eren Beşerler, Metin Aktaş, Evren Turhan, Timuçin Bayazıt, Salih Akkaya, Sertan Eser gibi isimler yer alırken, eski milli futbolcu Engin Verel ve eski hakem Selçuk Dereli de organizasyona eşlik etti.

Başkan Oktay, “Sporu çok önemsiyoruz”

16 takımın mücadele ettiği Marmaris Master Cup Turnuvası da 1 Haziran'da başladı. 6 Haziran'a kadar sürecek turnuvada Marmaris Veteranlar takımı da yer alıyor. Turnuvayı yakından takip eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, katılan tüm takımlara başarılar dileyerek “Marmaris'te gerçekleştirilen spor organizasyonlarını çok önemsiyoruz. Bu anlayışla İçmeler stadında gerçekleştirilen turnuvalara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.