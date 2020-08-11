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Ünlü müzisyen Bodrum'da vefat etti

Bir dönem isminden sıkça söz ettiren Grup Lokomotif’in bas gitaristi, ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum’da vefat etti.

Bir dönem isminden sıkça söz ettiren Grup Lokomotif'in bas gitaristi, ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti.


Seyyal Taner ile birlikte 1987 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Grup Lokomotif'in bas gitaristi, ünlü müzisyen Cemal Tansu Atak, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında vefat etti.


Usta müzisyenin acı haberini ise ses sanatçısı ve yazar Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu. Akay, sosyal medya hesabından "Çok değerli müzisyen Tansu Atak'ı kaybettik. 1974 yılında kurulan Grup Lokomotif'in kurucularından olan ve çok sayıda değerli sanatçımızla çalışan Atak ve grubu, Seyyal Taner'le birlikte 1987 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Şarkım Sevgim Üstüne' şarkısı ile Türkiye'yi temsil etmişti" paylaşımını yaptı.


Atak'ın cenazesi ise Gölköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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