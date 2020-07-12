Ünlü oyuncu Celil Nalçakan sesiyle mest etti

Bodrum'da sahne alan ünlü oyuncu Celil Nalçakan, seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı.

Bodrum'da yoğunluğun artmasıyla birlikte Türkiye'nin önde gelen işletmeleri de kapılarını açmaya başladı. Korona virüs nedeniyle yaz sezonunun ilk aylarında turist gelmemesi nedeniyle yatırımcılar da turizm kentlerine yatırım yapmayı durdurmuştu. Yerli turistin gelmesiyle birlikte dünyanın ve Türkiye'nin en ünlü işletmeleri Bodrum'da mekan açmaya başladı. İstanbul'un gözde mekanlarından biri olan Cundalı Yeşilköy, Bodrum'da 12 ay açık olacak bir mekan açtı.

Cundalı Yalıkavak, ilk canlı müzik performansında ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Celil Nalçakan'ı ağırladı. Nalçakan, oyunculuğu kadar sesiyle de büyük beğeni topladı. Gece cemiyet ve sanat hayatından misafirlerin yoğun ilgisi ve katılımı ile gerçekleşti.

Cundalı Yalıkavak ortaklarından Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bodrum'a yaptıkları yatırımın tüm sene boyunca hizmet verecek olmasına dikkat çekerek, Cundalı Yeşilköy'de elde ettikleri başarıyı tüm ekibi ve ortakları ile Bodrum'a taşıdıklarını, Cundalı markasının büyüyerek, aranılan markalar arasında yer almasından gurur duyduklarını belirtti.

Her Cumartesi canlı müzik olacak mekanda, Celil Nalçakan sahne almaya devam edecek.