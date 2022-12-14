Ünlü oyuncu Yalçın Dümer: “Günümüzde oyuncu var oduncu var”

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaptığı müzayedelerle adından sıkça söz ettiren ‘Bodrum Müzayede', Sanat Direktörü olarak oyuncu Yalçın Dümer ile anlaştı. Yapılan anlaşmadan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Dümer, “Bodrum Müzayede zaten büyüyordu ben biraz daha hızlandırmak için yardıma geldim. Günümüzde oyuncu var oduncu var. Oduncuların genelliği eğitimsiz olanları ve eğitim artık şart. 2023 yılına doğru gidiyoruz eğitim olmadan oyunculuk olur mu? Eskiden çok alaylı yetişip ünlü olan sanatçılar olmuş ama artık günümüzde öyle sanatçı kalmadı” dedi.

Bodrum Müzayede yaptığı çalışmalar ile Türkiye'de adından sıkça söz ettiriyor. Bodrum dışından İstanbul ve Adana'da faaliyetlerini sürdüren Bodrum Müzayede, Sanat Direktörü olarak oyuncu Yalçın Dümer ile anlaştı. Yapılan anlaşmayla birlikte Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı ve Bodrum Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Ay, gelecek dönemde belgesel projeleri ve yapılacak sürpriz projeler için Sertaç Ay Prodüksiyon'u kurdu.

"Gerçek oyunculara görev verilmeli"

Günümüzdeki oyuncular ile ilgili değerlendirme yapan oyuncu ve Bodrum Müzayede Sanat Direktörü Yalçın Dümer, “Eğitimciliğe devam ediyorum ama Bodrum Müzayede'de Sertaç Ay ile birlikteyiz. Sertaç sayesinde Bodrum Müzayede zaten büyüyordu ben biraz daha hızlandırmak için yardıma geldim. Bodrum Müzayede'nin sanat direktörüyüm. Yakın zamanda belgesellere başlıyoruz, 3 belgesel çekeceğiz. Hepsi birbirinden farklı ve izlenebilecek kalitede, izleyiciye sunmaya çalışacağız. Prodüksiyonumuzun güçlü olması lazım ve bundan dolayı da Sertaç Ay Prodüksiyon kuruldu. Burada da ben sanat yönetmeniyim. Belgesellerle de kalmayacağız. Çok sayıda organizasyonlarımız olacak. Bodrum adına sürpriz bir projemiz var ve yakın zamanda bunu açıklayacağız. Sanat yaşamımda 41'inci yılım, sanattan ayrılmadım çünkü ben öğrenci yetiştiriyorum o da bir sanat. Ben Bodrum'dan konservatuara öğrenci kazandırıyorum. Günümüzde oyuncu var oduncu var. Oduncuların genelliği eğitimsiz olanları ve eğitim artık şart. 2023 yılına doğru gidiyoruz eğitim olmadan oyunculuk olur mu? Eskiden çok alaylı yetişip ünlü olan sanatçılar olmuş ama artık günümüzde öyle sanatçı kalmadı. Oyunculuk eğitimi almadan piyasaya sürüyorlar, güzel kız, yakışıklı erkek ama yanında mutlaka bir tiyatrocu ve bunu halk artık yemiyor. Çok platform açıldı ve oralarda kaliteli İspanyol, Kanada ve İskandinav ülkelerine ait dizeler var öyle bir çağ atladılar ki bizimkiler figüran kalıyor. Öncelikle gerçek oyunculara görev verilmeli. Robert De Niro hala oyunculuk yapıyor 75 yaşında başrol oynayabiliyor. Bizde 50'den sonra yok” dedi.

Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı ve Bodrum Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Ay ise, “Müzayedelerimiz artarak devam ediyor ve artık Bodrum dışına çıktık. Uzun bir süredir Adana'daydık. Bundan sonra her ayın 1 haftasını Adana'da geçireceğiz. Adana müzayede ile ilgili büyük projelerimiz var. Adana'da belediye başkanımızın desteğiyle tarihinde ilk kez bir müzayede yapacağız. Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden müzayedelerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Yalçın Dümer ile birlikte bir yapım şirketi kurduk. Adana'da ve Bodrum'da güzel projeler yapacağız” diye konuştu.