Ünlü Piyanist İdil Biret Muğla'da

Dünyaca Ünlü piyano sanatçısı İdil Biret, 5,7 ve 8 Ağustos'ta düzenlenecek olan müzik festivalinde sahne alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesinin ortaklaşa düzenleyecek olduğu müzik festivaline ünlü piyanist İdil Biret sahne alacak. 5,6 ve 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Müzik festivalinin ilk iki günü Marmaris Amfi Tiyatro salonunda yapılırken kapanış konseri Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak. 5 Ağustos Günü Marmaris Amfi Tiyatroda yapılacak olan açılış konserinde İdil Biret'e Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşlik edecek. 7 Ağustos'ta Muğla Büyükşehir Belediyesi orkestrasının müzik dinletisi yapılacak. Kapanış konseri ise Menteşe İlçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Burada yine piyanist İdil Biret ve orkestra dinletisi olacak. Dünyaca ünlü eserlerin sahne alacağı Müzik Festivali ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşacak.