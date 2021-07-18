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Ünlü sanatçı Linet coşturdu

Ünlü sanatçı Linet Bodrum’da bir mekanda sahne aldı.

Ünlü sanatçı Linet Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine toplayan Linet, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.


Korona için alınan yasakların kaldırılmasıyla, bayram süresinde 5 konser anlaşması yapan Linet ilk konserini Bodrum'da verdi. Oldukça kalabalık olan konserde, giydiği kıyafetle tüm bakışları üzerinde toplayan ve söylediği şarkılarla herkese muhteşem bir gece yaşatan Linet, "Sahneleri ve sizleri çok özledim. Bir daha hiç ayrılmayalım. Aramıza hastalıklar girmesin" diye konuştu.

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