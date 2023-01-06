Ünlü sanatçı Muğla GSB yurtlarında gençlerle buluştu

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Genç Bakış Açısı Programı'nda Metin Şentürk Muğla GSB Yurtlarında barınan öğrencilerle Turgutreis Öğrenci Yurdu konferans salonunda bir araya geldi.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün "Genç Bakış Açısı Programı" Muğla'daki GSB yurtlarında barınan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Turgutreis Öğrenci Yurdu konferans salonunda düzenlenen programda öğrencilere söyleşi ve konser düzenleyen Metin Şentürk, gençlerle sohbet ederek, onlarla hayat tecrübelerini paylaştı ve onları sahneye davet ederek beraber şarkılar söyledi.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu telefon bağlantısı ile katılarak gençlere seslendi. Bakan Kasapoğlu, "İyi akşamlar diliyorum sevgili gençler. Yurtlarımız hem bir yuva hem de kültür, sanat, sporun ana merkezleri oluyor. Bu noktada Metin Şentürk'ün ayrı bir yeri var. Metin Bey'e ve genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yeni yılda sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum sevgili gençler. İnşallah Muğla'ya gelince de bir araya gelicez, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.

Program sonunda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, sanatçıya Muğla'ya özgü yöresel ürünlerden oluşan bir hediye sepeti ve çiçek takdim etti. İl Müdürü Açıkbaş "Bütün öğrencilerim adına Muğla adına sizleri burada ağırlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Müdürü Kazım Açıkbaş, yurt müdürleri, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.