Ünlü şeften hem cebe, hem sağlığa uygun tarifler

13 çeşitten oluşan 4 kişilik sofrayı 150 liraya hazırlayan Mekik, özel günlerde pandemi sürecinde evde daha uygun fiyata şık sofralar hazırlanabileceğini anlattı. Pandemi sürecinde evden çıkamayanlar içinde tarifleri olduğunu söyleyen şef Mekik, normal bir günde 4 kişilik bir ailenin 30 liraya doya doya yiyecekleri tariflerinin de olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ünlü şeflerinden biri olan Özlem Mekik 150 liraya 4 kişilik bir aile için mutlu günlerde muazzam sofraları ucuza getirebileceklerini söyledi. Çorbayı 10 liraya, ana yemeği 32 liraya mal eden şef yaptığı iştah kabartan sunumlarla hem göze hem de mideye hitap ediyor.

Brokoli çorbası, haydari, acılı ezme, leblebi humusu, pancarlı yer elmasını gibi farklı lezzetlerdeki tarifleri çok uygun fiyatlara getirdiğini söyleyen Mekik, “Pandemi sürecinde evde kalan vatandaşlar yemeklerini daha uygun fiyatlara getirebilir. Hem bütçeye hem de sağlığımıza uygun yemekler yapıla bilir” dedi.

Zeytinyağlı kereviz, sigara böreği, mantarlı kök ıspanak kavurma, kimyonlu ıspanak salatası gibi ara sıcakları ise evde bulunan malzemelerle çeşitlendirilerek 20 liraya yapılacağını anlatan şef Mekik, fırınlanmış tavuk ve soğanlı pilavı sadece 32 TL'ye yaptığını, tatlı olarak revaniyi ise 22 liraya mal ettiğini söyledi. Ekmeğin bile evde yapılabileceğini ve sadece maliyetinin 3 lira olduğunu aktaran Mekik, “Özel günleri daha da özel yapan özel yemeklerdir. Herkes bu özel gününü mutlaka dışarıda yiyip içecek diye bir şey yok. Mutfakta maharetli olanlar bu özel günleri daha da özelleştirebiliyor. Bu aynı zamanda çok daha ekonomik oluyor. PPandemi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı bu dönemde örnek olması amacıyla 150 liraya 4 kişinin doya doya yiyeceği özel bir sofra hazırladım. Normal bir günde 4 kişilik bir ailenin 30 liraya doya doya yiyecekleri tariflerim de var. Tasarruf yapmak için ilk önce mutfaktan başlamalıyız, evdeki ürünlerle muazzam sofraları hem cebimize uygun hem de sağlığımıza uygun yemekler yapabiliriz” diye konuştu.

Şef Özlem Mekik sıkıntılı süreçlerden geçtiğimizi ve insanların daha ekonomik yaşaması gerektiğini belirterek “Artık Bodrum'da yaşıyorum İstanbul'dan Bodrum'a taşındım. Bodrum'da arge-ler yapıyorum, çekimler yapıyorum. Ekonomik olarak bütçesel sıkıntılar yaşanabiliyor. Tamamı 150 TL'ye 4 kişilik yılbaşı sofrası hazırladım. Ben bir şef olduğum için tüm ürünlerde mevsimsel ürünleri kullandım. Brokoli çorbası yaptım, marketlerde, pazarlarda bulacağımız bir sebze. İçerisine biraz süt kullandım. Üzerinde de ufak bir krema gezdirdim sadece ve bunun maliyeti 10 lira tuttu. Ara sıcak olarak bir muska böreği hazırladım. İçerisine fiyatı uygun olsun diye lor peynir ile beyaz peyniri hazırladım. 1 yufkadan 4 kişilik harika bir börek ortaya çıkardık. Salatayı ıspanakla yaptım ve bağışıklığımız için çok önemli. Ispanağın köklerini atmadım yıkadım onları da ara sıcak olarak kavurma tabağı hazırladım. 150 liraya 4 kişilik aile için çok özel sofra hazırlanabilir. Bu dönemde evlerimizde olduğumuz için kolay ve uygun maliyetli bu şekilde menüler hazırlaya bilirsiniz. Bu bir mutlu ve özel günler menüsü ama evlerinizde bunun maliyetleri günlük olarak bir menü hazırlamak isterseniz, 50 ila 30 lira arasından maliyetleri düşürebilirsiniz. Özellikle pandemi sürecinde evde kalan kadınlarımız uygun fiyatlara göze ve mideye hitap eden yemekler yapabilirler” diyerek ev hanımlarının uygun fiyatlarla çok güzel sofralar hazırlayabileceğini kaydetti.