Ünlü televizyon yapımcısı Ahmet Cemal'in annesi hayatını kaybetti

Marmaris'te yaşayan ünlü televizyon yapımcısı ve müzisyen Ahmet Cemal Karataş'ın annesi Zehra Karataş vefat etti. Ünlü yapımcı annesinin tabutunu omuzlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Marmaris'te yaşayan ünlü televizyon yapımcısı ve müzisyen Ahmet Cemal Karataş'ın annesi Zehra Karataş vefat etti. Bugünün sabahın ilk saatlerinde hayatını kaybeden Zehra Karataş, öğle namazına müteakip toprağa verildi. Anne Karataş için öğle namazının ardından Armutalan Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailenin yakınları ve Ahmet Cemal Karataş'ın sevenlerinden oluşan kalabalık katıldı. Kılınan cenaze namazından sonra merhumenin tabutu, defnedileceği Armutalan Mezarlığı'na götürülmek üzere cenaze aracına taşındı. Karataş, araca kadar annesinin tabutunu taşımayı hiç bırakmadı. Annesi, dualar eşliğinde defnedilirken de mezara elleriyle toprak attı. Defin işlemi tamamlandıktan sonra taziyeleri kabul eden Ahmet Cemal Karataş'ın çok üzgün olduğu, sık sık gözlerinin dolduğu ve ağladığı gözlendi.